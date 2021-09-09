河南狂徒連虐兩貓遺煙頭 動物義工：疑故意留線索耀武揚威

內地虐貓狂徒愈來愈肆無忌憚，而且行動更「專業」。河南《東方今報．猛獁新聞》報道，鄭州一個小區7月以來有兩隻幼貓被虐待致死，當地動物義工更發現，兩隻幼貓被棄路邊，且身旁都有一截煙頭，懷疑是施虐者故意留下線索，向動物義工耀武揚威，甚至估計施虐者「會像欣賞作品一樣，暗中觀察一切」。

幼貓被打斷四肢拔去所有牙齒

報道引述河南省動物守護聯盟發起人康瑞指，7月及8月中在列里路鑫苑鑫城附近先後發現兩隻被殘酷虐待的幼貓，第一隻是兩個多月大幼貓，被虐殺位置剛好是路邊監控能拍攝到的範圍，但施虐者所站位置卻是監控的唯一盲區，「只能看到一個肢體動作誇張的影子」；8月15日發現的4個月大幼貓，四肢被打斷，全部牙齒被拔走，經過長達6小時的手術後，縱有強烈求生欲，仍在同月26日傷重不治。

疑虐貓者暗中欣賞救貓過程

康瑞懷疑，施虐者故意引動物義工去救貓，暗中欣賞救貓過程，「我們表現得越關注，他們就會越興奮」，因為之前送一隻受傷小貓去醫院急救時，一位陌生人熱心加入，還為義工買水，「結果後來有人發現，正是他數次領養貓咪之後，貓咪都莫名不見了，調查之後發現，他竟然就是那個虐貓者，這讓我們當時直冒冷汗」。

無動保法難將狂徒繩之於法

康瑞指出，內地目前並無動物保護法，發現虐貓事件時，義工都無法報案要求警方將狂徒繩之於法，雖曾有警察教他們謊稱被虐貓隻是自己的，以便警方以虐貓者侵犯私人財產為由介入調查，但並非每次都奏效。康瑞透露，警方也很想掌握虐貓者的資料，「因為這類人往往有著或大或小的精神類疾病，而且據我們了解，很多連環殺人犯，都有過虐殺小動物的行為」。

康瑞同時提醒愛貓人士，餵流浪貓時應「不見貓」，將貓糧放在固定地點後就要離開，以免流浪貓喪失警覺性，「虐貓人去抓這類流浪貓，一抓一個準」。

拍虐貓片竟為炫耀比較「實力」

另一邊廂，報道引述知情人士談到早前轟動社會的虐貓影片，指虐貓者拍片不只為販賣，還為「炫耀」和「攀比」，「誰虐的貓更多、誰的工具更全、誰的手法更專業、誰的虐殺的貓更貴，誰在圈內的名聲也就更高」。

對於杜絕虐貓片傳播，反虐貓人士與康瑞一樣，感到相當無力，因為目前虐貓並不犯法，但「人肉」虐貓者、實施網絡暴力及實際暴力一定犯法，而且因氣憤而去轉發虐貓片、曝光虐貓者資料，反而會幫助買賣雙方聯絡，「我們反虐貓，不能反成了給他們打廣告」。

報道又提到，虐貓片交易有一套自己的聯絡方法，記者按照虐貓片買賣前中間人提供的方法，聯絡上賣片者，對方警覺性甚高，到記者打消其疑心後，將100GB虐貓片以40元(人民幣，下同)賣給記者。虐貓者採用的方式有電擊、扼喉、剝皮、火燒、吊抽、拆指甲、開水燙、錘子砸腳、鉗子斷腿等，手法之殘忍與多樣，遠超常人想像，而施虐對象從普通胖橘到身價5,000元的英短藍白都有。該名前中間人還透露，虐貓者大多有強烈表演欲，會在片中註明其社交媒體帳號。

虐貓者社交平台聲稱想殺人

該報記者還聯絡上另一名虐貓者，並從對方的社交平台資料發現，對方很可能仍是學生，並且情緒頗不穩定，曾表示有「看見美女妄想症，家長囉嗦殺人症，作業不會睡覺症」、「每天在想殺人與不想殺人之間徘徊不定」。