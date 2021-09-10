河野太郎宣布參選自民黨總裁 表明與歐美合作

日本執政自民黨總裁選舉在本月底舉行，在岸田文雄及高市早苗已確定出選之後，內閣特命擔當大臣河野太郎亦在今日(10日)宣布參選。

58歲的河野太郎，是目前已宣布出選的3人中，年紀最小。河野在宣布出選時表示：「我將參與自民黨的總裁選舉。希望創造人與人貼近，以及溫暖的社會。」河野在記者上表明，自己的政綱之一是繼續推動新冠的疫苗接種，以及廢除印章制度。他說「每個人都認為做不到的事，我會一件一件去完成。」河野又展示自己的忠誠，指自己從第一次參與選舉以來都是隸屬自民黨，自稱是「保守政治家」。

對於中日關係問題，河野太郎就指「單方面改變現狀會受到國際社會所反對，將需要付出應有代價。」河野之後指出，會按着民主及人權主義，以及按照法規的基本價值，與美國及歐洲合作應對。

岸田自詡聆聽能力優勝

一早已宣布出選的岸田文雄，在接受東京的記者查詢後，回應河野的出選時指，自己在聆聽方面是比其他參與人優秀，這是挽回人們對自民黨的信任的關鍵。岸田又指：「政治就像是打棒球，需要很多人不同的關係者去組織一支龐大的球團。不是只靠怒吼去展示團隊的實力。」

河野太郎父親為前自民黨總裁河野洋平，屬政治世家。河野在自民黨內屬麻生派，不過派系未有表示支持河野出選，故派系有機會各自投票。