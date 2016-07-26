油價高企｜柴油零售價升至每升逾17元 運輸業促延續補貼監管油價



油價飆升，多個運輸業團體要求政府抑止，向業界推出紓困措施。大聯盟指，柴油零售價格高達每升17.75元，斥政府縱容，運輸業仍受防疫措施影響要求政府延長運輸業燃油補貼一年，並履行監管油價的責任。

航運交通界別立法會議員易志明指，政府曾透過「防疫抗疫基金」向重型車輛、非專營巴士及學校私家小巴提供一筆過燃油補貼；而小巴及的士則提供一元或三分之一的燃油津貼，今年六月完結補貼計劃。他表示，補貼令的士小巴司機收入顯著改善，吸引司機回流，紓緩業界司機不足問題，但自補貼完結後，油價持續上升，司機收入減少，重現司機流失的情況。陸路交通運輸業大聯盟召集人蔣志偉指，運輸業收入未復疫前，還要受油價飇升之苦，不少經營者及從業員半生不死，不滿政府以限聚令逐步放寬，市民逐漸恢復出行，所以拒絕延長今年6月30日結束的燃料補貼計劃。他解釋，商用車不是消閒遊玩之用，質疑政府縱容油價飆升，推搪監管油價。