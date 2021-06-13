更新｜油麻地「野馬」撼垃圾車撞銀行 31歲男乘客送院不治

【16:22更新】警方表示，涉事私家車駛至油麻地彌敦道380號香港逸東酒店對開時，據報其從後切線，並與同樣正切線的垃圾車相撞。意外後，該名31歲私家車司機頭部受傷，清醒送院治理，同齡男乘客雖然沒有表面傷勢，惟送院後早上7時13分證實死亡，該名私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查，案件正由西九龍總區交通部特別調查隊調查。

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【10:30更新】油麻地凌晨發生奪命車禍，今日(14日)凌晨4時許，一名31歲周姓男司機駕駛一輛黃色福特「野馬」跑車，沿彌敦道快線往尖沙咀方向行駛，駛至北海街近逸東酒店對開時，懷疑與中線一輛正在切線的垃圾車發生碰撞，跑車繼而衝前約60米，直剷上行人路、撞飛一個巴士站牌，猛撼滙豐銀行理財中心外的石級後，最終反彈出馬路。

意外後，「野馬」橫亘3條行車線、車頭嚴重損毀變形，周男當時頭部受傷流血但清醒，惟車上同齡林姓男乘客昏迷，由救護員送伊利沙伯醫院後返魂乏術。至於事件中的63歲黃姓垃圾車司機，他並無受傷，在場協助警方調查。