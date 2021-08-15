油麻地兩夜總會涉違防疫令 6男3女顧客收告票

警方昨晚(14日)與衞生署採取聯合行動時，發現油麻地有兩間夜總會，有客人多於4人一枱和接種新冠疫苗，涉嫌違反法例被票控。

警方油麻地分區雜項調查小隊和衞生署控煙酒辦公室人員在行動中，發現兩間分別位於砵蘭街109號及吳松街118號的夜總會內，介乎46至76歲的6男3女未有按照每枱最多4人的規定，以及未有接種新冠疫苗，涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)。

行動中，人員遂向該9名顧客發出定額罰款通知書，同時將向兩間夜總會的負責人發出傳票，包括一名41歲馬姓男子及一名68歲曾姓女子。警方指法例第599F章訂明，夜店或夜總會第一類若進行營業，每間房間人數上限為4人及顧客須已接種首劑新冠疫苗。

警方又呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所及表列處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。