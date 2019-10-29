治療希望 香港乳癌基金會推新藥資助計劃 合資格患者最多可獲12萬

現時每14名女士就有1人有機會患上乳癌，醫管局藥委會去年10月將新口服標靶藥奈拉替尼(Nerlynx)納入藥物名冊，按臨床數據指，藥物對特定類型的乳癌可降低復發率，但每月藥費高昂，未必所有患者可應付。香港乳癌基金會昨起推出資助計劃，為正服用或有意服用該藥物的合資格「夾心層患者」提供為期一年、上限12萬元的藥費資助，名額25人。



傳統治療只可以透過化療、標靶藥與手術，再配合5年荷爾蒙治療。但HER2陽性乳癌比其他類型的乳癌更具侵略性，復發風險高於三成，10年內可擴散至腦部、骨骼及肝、肺等器官，基金會數據顯示，HER2患者全港有逾2,100名，而荷爾蒙受體陽性(HR+)的乳癌患者，於愈後5至10年以上復發率較高，數據指全港有約1.25萬名患者具這特性。



新藥奈拉替尼可穿透細胞表面在細胞內部運作，亦可穿過血腦屏障在腦部發揮作用，阻止癌細胞擴散到體內細胞及腦部。按臨床數據指，有服食奈拉替尼的一組僅9.2%人復發，而無服用的一組有14.3%人復發。身兼乳癌基金會管治委員會成員的養和醫院綜合腫瘤科中心副主任邱振中(圖左)指，奈拉替尼適用於同時兼具上述兩項特性的乳癌患者，當中若用於第二及第三期患者，藥效將更顯著。



資助患者四分一藥費

不過，奈拉替尼藥費高昂，在醫管局藥物名冊亦屬自資類。基金會因此與藥廠合作推出資助計劃，成功通過經濟審查並採用藥物的合資格申請者，可獲得最高資助金額達12萬元。在過去4個月個人平均入息不多於5萬，或個人及配偶收入不多於10萬元的患者，須提交入息證明、私家醫院或診所的主診醫生轉介信，連同藥單正本，向基金會申請資助，名額25人，先到先得。