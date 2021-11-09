波蘭指控俄羅斯是邊境難民危機幕後黑手

大批主要來自中東、阿富汗和非洲的難民滯留白俄接壤波蘭的邊境地區。波蘭總理莫拉維茨基指責俄羅斯總統普京，是白俄羅斯與波蘭邊境發生難民危機的幕後黑手。

波蘭總理莫拉維茨基周二早上視察當地邊境地區，感謝邊防人員謹守崗位，他說，白俄羅斯總統盧卡申科策劃這場危機，但幕後主腦在莫斯科。

白俄被指刻意放寬邊境管制，讓中東和非洲難民經接壤地區進入歐盟，以報復歐盟制裁。歐盟批評白俄做法如同「黑幫風格手段」，並警告會施加更多制裁。

有傳媒引述消息指，歐盟接近達成協議，將向白俄實施新一波制裁，針對約30名個人或實體，包括白俄外長及白俄羅斯航空，最快下周通過制裁。

盧卡申科否認把難民送到邊境，以報復歐盟制裁的說法。

立陶宛宣布接壤白俄邊境進入緊急狀態

立陶宛國會為防難民湧入，宣布由星期三凌晨起，接壤白俄邊境會進入緊急狀態，為期1個月，容許邊防部隊以精神脅迫或使用符合比例的暴力，阻止難民進入國境。

俄方建議歐盟向白俄提供財政援助

支持白俄羅斯的普京與盧卡申科通電話，雙方對波蘭派駐軍人在邊境表示擔心。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，對難民狀況感到擔憂，並希望不要對俄羅斯安全構成威脅。外長拉夫羅夫呼籲歐盟國家不要在今次難民危機中採取雙重標準。他又建議歐盟向白俄羅斯提供財政援助。

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