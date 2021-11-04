泰國法院裁定改革王室訴求是試圖顛覆王室

泰國自去年7月1起掀起學運浪潮，民間有聲音要求王室改革。泰國憲法法院裁定3名學運領袖提出改革王室的訴求有推翻君主立憲制的意圖，屬於違憲。

去年8月10日法政大學(Thammasat Univerity)學生團體在法政大學蘭實校區舉行的一場抗議中宣示10點聲明要求王室改革，政治活躍分子Natthaporn Toprayoon因此向憲法法院檢舉法政大學學生Panusaya Sithijirawattanakul以及多位知名學運領袖如Panupong Jadnok、Parit Chiwarak、Arnon Nampa等8人，要求憲法法院裁決他們是否違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定。

法院指出，學生示威領袖提出修改刑法的褻瀆王室罪，將令王室失去尊重，導致人民不滿及動盪，為國家安定帶來衝擊，並顛覆君主立憲體制。

法院促停止試圖推翻君主立憲制活動

由於今次案件只涉及訴求是否合憲，法院未有對學生領袖判刑，但下令他們及其支持者，停止試圖推翻君主立憲制的活動。

有當地政治學者指出，當局可能在針對示威者的刑事案件中，引用今次憲法法院裁決，若被告遭裁定叛亂或企圖推翻君主立憲政體罪成，將面臨終身監禁或死刑。

Panusaya等人送交法院的聲明則表示他們並無推翻君主立憲制的意圖，他們的訴求在於加強君主立憲制。