洩密調查 暗中以法律程序取記者通訊多年 拜登命司法部改政策

美國司法部在白宮指示下，前日宣布一項保障新聞自由的措施，承諾此後在調查洩密案時，不會再暗中透過法庭命令或傳票，收集所涉記者的資料，包括通話及電郵紀錄等。有關做法據報已存在多年，美國有線新聞網絡(CNN)指上屆特朗普政府曾於2017年秘密獲取旗下記者的電話紀錄，拜登政府亦被揭沿用此手段，白宮最終指示司法部停止這樣做。

除了CNN外，司法部亦曾尋求取得《華盛頓郵報》及《紐約時報》記者的通話或電郵紀錄。據報近期的相關要求於今年1月5至15日，即特朗普卸任前夕提出，涉及聯邦調查局(FBI)前局長科米(James Comey)的洩密案。司法部主要欲從記者的通話中，找出洩密者身份。

《紐時》揭當局曾下「封口令」

上月拜登被問到此事時，指司法部的做法「絕對是錯誤」(simply, simply wrong)，他不會容許其繼續下去。然而《紐時》上周五報道，特朗普政府時期的司法部，曾欲取得該報4名記者的電郵紀錄，但遭向《紐時》提供電郵服務的Google拒絕，而拜登上台後，這項暗中進行的行動仍然持續。報道同時披露，法庭在3月3日答允司法部要求，批出「封口令」，禁止《紐時》公開司法部上述行為，「封口令」至上周五才解除，《紐時》立即將事件公諸於世。報道刊出後，白宮回應稱，白宮上下直至上周五晚，才知有「封口令」一事，強調司法部獨立運作，白宮不會干預刑事案件調查，但以傳票獲取洩密案中的記者通訊紀錄，「有違總統對司法部的政策方向」，指司法部確認未來不會這樣做；司法部亦發聲明稱已完成檢討，決定改變長久以來做法，不會再透過法律程序，獲取涉及洩密案調查的傳媒人員資料。