流浮山寮屋藏7200萬元可卡因 毒鴛鴦被捕

警方發現有毒販利用偏遠地區的寮屋作為毒品儲存倉庫，昨日在流浮山拘捕一名21歲姓周本地男子及一名29歲姓羅本地女子，指他們涉嫌販毒，同時檢獲約61.2公斤可卡因及少量大麻，約值7,200萬港元。

毒品調查科(行動)高級督察吳龍指，昨午4時，探員在天水圍流浮山一間寮屋附近，截查兩名可疑男女，並在男子持有的一個黑色膠袋內發現10磚約重12公斤的可卡因，於是將兩人拘捕，及後在其管有的兩間寮屋內，分別發現41磚約重49.2公斤的可卡因及少量大麻，現時兩人現正被警方扣查調查，不排除會有更多人士被捕。

他續稱，警方發現販毒利用一些偏遠地區作為毒品儲存倉庫，試圖避過警方調查，呼籲村屋、寮屋的業主或居住在偏遠地區的市民，如發現租客或鄰居使用住所期間出現一些奇怪跡象，例如用膠袋或者其他物料將玻璃窗封住，又或者經常有陌生人出入，便要多加留意。

海關機場檢8公斤懷疑可卡因拘一男

此外海關表示，周三(25日)在機場檢查一批從巴拿馬抵港，報稱載有工藝品的空運速遞貨物中，檢獲約8公斤懷疑可卡因，料市值約930萬港元，經進調查後，同日在觀塘拘捕一名23歲懷疑涉案男子，他被控以一項阻撓海關人員及兩項企圖販運危險藥物罪名，明日在東區裁判法院提堂。