浮石湧到四國高知海岸 鹿兒島與論島無法補給或被迫停電

位於小笠原群島的太平洋海底火山爆發，以致大量浮石出現影響生態及漁穫。日本海上保安廳證實，浮石影響範圍已由沖繩縣及鹿兒島縣蔓延至四國的高知縣。鹿兒島南部的與論島指出，由於浮石包圍令船隻未能運送發電用的重油，令該島可能因此要停電。

浮石問題已經困擾沖繩縣數周，但是政府上周末才開始進行清理，並且至少需要多個星期時間才能解決。浮石除了影響海岸及海灘景觀之後，捕魚船因為浮石會影響機件運作，導致船隻損毀而未能出航，養魚業亦因為魚苗會誤食浮石而大受打擊。

室戶岬以南海域浮石範圍達110公里乘70公里

日本海上保安廳已證實，透過飛機巡視，在上周末於高知縣的足摺岬以南約150公里海上發現浮石，並在上周日於室戶岬以南約210公里的海上，發現浮石的蹤跡，該批浮石範圍達110公里乘70公里。海上保安廳已呼籲在附近航行的船隻提高警覺。

另外，在鹿兒島南方的與論島，浮石覆蓋了島的海面。由於該島需要用船隻運送重油發電，而目前狀況可能導致發電廠無法補給。而目前該島已用上4台挖掘機去清理浮石，但仍無法估計何時才能解決。

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