Am730
Am730
Am730
Am730
News
海上走私｜警打擊走私活動扣查5快艇 龍鼓灘貨櫃場檢5億元凍肉
3 小時前
#Hashtags
走私凍肉非法改裝快艇舷外引擎海上安全
海上走私｜警打擊走私活動扣查5快艇 龍鼓灘貨櫃場檢5億元凍肉

水警女高級督察林婉儀因追截走私快艇時殉職，警方連日來於各區打擊海上走私。其中警方和食環署人員在龍鼓灘一個貨櫃場，檢獲1,700公噸懷疑走私凍肉，總值約5億元，40歲貨櫃場負責人被捕，並搜獲兩艘非法改裝快艇。

news-images
警方和食環署突擊搜查龍鼓灘一個貨櫃場。
 news-images
懷疑非法改裝快艇藏於紅樹林。

警方和食環署人員周日及周一根據情報，採取聯合行動突擊搜查龍鼓灘一個貨櫃場，檢查200個貨櫃，發現68個40呎長的凍肉櫃，存放共1,700公噸懷疑走私凍肉及內臟，總值約5億元。警方拘捕40歲貨櫃場負責人，涉嫌「經營無牌凍房」及「為走私用途而建造船隻」罪，同時搜獲兩艘長17米懷疑非法改裝快艇，分別安裝4個及5個舷外引擎，一個馬力達350匹，相信是走私用途。警方調查發現，該批凍肉相信來自巴西、荷蘭等地，而凍肉目的地仍在調查，不排除會運往內地，並會調查走私活動是否與三合會有關。

此外，水警西分區聯同政府飛行服務隊人員，周日及周一高空巡視多個走私黑點，於后海發現兩艘非法改裝的快艇匿藏於紅樹林，當局搜索逾10小時後，終成功截獲有關快艇。水警昨再於大嶼山白芒一帶，發現並扣查另一艘藏於紅樹林中的快艇。行動中，3艘大馬力快艇均無船牌號碼，涉嫌違反香港法例第548章《商船(本地船隻)條例》。

警方指，3艘快艇船長約13米，分別裝有2部400匹、3部300匹和4部325匹的舷外引擎，時速可超過50海浬(即約92.7公里)，相信利用作走私活動。水警西分區助理指揮官劉家業表示，這些改裝快艇一般會由內地人駕駛，他們不了解香港水面情況及海上安全要求，在繁忙水域航行時會構成極大危險，警方會繼續加強打擊及執法。

news-images
龍鼓灘一貨櫃場檢大批走私肉。
 news-images
扣查多艘大馬力快艇。

海上走私｜警打擊走私活動扣查5快艇 龍鼓灘貨櫃場檢5億元凍肉

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/海上走私｜警打擊走私活動扣查5快艇-龍鼓灘貨櫃場檢5億元凍肉-287507
#Hashtags
走私凍肉非法改裝快艇舷外引擎海上安全
Am730

增7宗帶變種輸入個案 杏花邨外傭初步確診

夫婦買居屋隱瞞已離婚 男補差價加罰款 額外付260萬

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
增7宗帶變種輸入個案 杏花邨外傭初步確診
Am730
Am730
夫婦買居屋隱瞞已離婚 男補差價加罰款 額外付260萬
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多