海上走私｜警打擊走私活動扣查5快艇 龍鼓灘貨櫃場檢5億元凍肉

水警女高級督察林婉儀因追截走私快艇時殉職，警方連日來於各區打擊海上走私。其中警方和食環署人員在龍鼓灘一個貨櫃場，檢獲1,700公噸懷疑走私凍肉，總值約5億元，40歲貨櫃場負責人被捕，並搜獲兩艘非法改裝快艇。

警方和食環署人員周日及周一根據情報，採取聯合行動突擊搜查龍鼓灘一個貨櫃場，檢查200個貨櫃，發現68個40呎長的凍肉櫃，存放共1,700公噸懷疑走私凍肉及內臟，總值約5億元。警方拘捕40歲貨櫃場負責人，涉嫌「經營無牌凍房」及「為走私用途而建造船隻」罪，同時搜獲兩艘長17米懷疑非法改裝快艇，分別安裝4個及5個舷外引擎，一個馬力達350匹，相信是走私用途。警方調查發現，該批凍肉相信來自巴西、荷蘭等地，而凍肉目的地仍在調查，不排除會運往內地，並會調查走私活動是否與三合會有關。

此外，水警西分區聯同政府飛行服務隊人員，周日及周一高空巡視多個走私黑點，於后海發現兩艘非法改裝的快艇匿藏於紅樹林，當局搜索逾10小時後，終成功截獲有關快艇。水警昨再於大嶼山白芒一帶，發現並扣查另一艘藏於紅樹林中的快艇。行動中，3艘大馬力快艇均無船牌號碼，涉嫌違反香港法例第548章《商船(本地船隻)條例》。

警方指，3艘快艇船長約13米，分別裝有2部400匹、3部300匹和4部325匹的舷外引擎，時速可超過50海浬(即約92.7公里)，相信利用作走私活動。水警西分區助理指揮官劉家業表示，這些改裝快艇一般會由內地人駕駛，他們不了解香港水面情況及海上安全要求，在繁忙水域航行時會構成極大危險，警方會繼續加強打擊及執法。

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