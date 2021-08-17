海地地震｜增至逾1400人死 近7000人傷醫院不勝負荷

海地7.2級大地震增至超過1,400人死亡、約6,900人受傷，大批傷者送院，令當地醫療系統不勝負荷。

救援人員繼續在一間倒塌的酒店附近挖掘，至今發現15具屍體，相信仍然有多人被活埋。隨著黃金72小時即將過去，當局繼續出動鏟泥車移走瓦礫，爭分奪秒搜救生還者。

在接近震央的南部沿岸城市萊凱，上星期六發生地震至今，不斷有傷者送往醫院，醫療設施不勝負荷，病床極度緊張，不少傷者要在醫院的庭院、走廊、樓梯或臨時帳篷等候治療。醫院搭建的臨時帳篷內同樣擠滿傷者，醫生要在露天的樹下或路邊救治傷者，當中包括不少兒童及長者。有當地醫護人員透露，止痛藥、抗生素及麻醉劑等亦都出現短缺。

海地當局指，這場7.2級強烈地震已經摧毀超過7,000間房屋，另外有約5,000間受損，造成約30,000戶居民無家可歸。海地新任總理亨利宣布全國進入緊急狀態1個月，盡快向災民運送物資。

風暴造成大雨水浸加劇災情

國際社會亦繼續伸出援手，基於安全考量，聯合國和海地政府難以把醫療物資和醫生經陸路送往萊凱，要改以水路和空運來運送物資。

美國海岸防衛隊派直升機參與救援，運送傷者到首都太子港。

墨西哥兩架空軍飛機星期日運送15公噸救援物資到海地，協助當地應急。

而隨著熱帶風暴格雷絲逼近，萊凱、太子港等地星期一晚開始下雨，預料雨勢會進一步增強，可能引發水浸及山泥傾瀉，加劇災情，當局預計傷亡人數會再增加。

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