海地大地震｜民眾慌忙逃出屋外 喚起11年前30萬死地震災難驚恐

海地的7.2級地震逾300人死，有居民說喚起2010年1月12日地震時的驚恐，當年死亡人數眾說紛紜，少至10萬人以下，高至政府所稱的31.6萬人。62歲的Lydie Jean-Baptiste說，昨日地震時見到鄰居驚慌逃出屋外，並開始感到地面搖晃，「看見鄰居奔跑，我問：『發生甚麼事？』他們說：『地震！』，我急忙跑到前門。突然間，我腦裡出現1月12日那天的影像。我感到非常、非常驚恐。」

今次地震震央距太子港約125公里，而2010年那次震央較為近，Jean-Baptiste居於首都太子港附近，當年首都及她居住的地區很多房屋被夷為平地。當日地震發生在下午5時前，Jean-Baptist於辦公室內，一身布滿碎片灰塵，經過滿目瘡痍的街道步行回家，「有人的頭斷了，到處是遺體。足足48小時，我只在想：我生存下來嗎？我是否在其他地方醒來？」她用了接近1年時間才可安睡，不再懼怕屋頂塌下來。昨日地震令她11年前所受的創傷再浮現，害怕睡在屋內。

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Jean-Baptist的地震創傷如今也出現在重災區Les Cayes的居民身上，69歲的Yvon Pierre說，「餘震不斷，所以我會睡在戶外。我身體強健，但我心理受到影響，相信其他人也一樣。」今次地震與2010年大地震源自同一地震斷層，該斷層從海地東部伸延至西部。