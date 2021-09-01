海外醫生｜修例准非港人專科醫生註冊 陳沛然斥出爾反爾

港府早前提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，擬修例引入非本地培訓專科醫生，昨日再提出3項修定建議，包括容許非本港永久居民註冊。法案委員會今日召開會議，多名議員均表示支持修訂，但醫學界陳沛然則表明反對，批評當局原本提出的方案目的為招攬港人回流，現時卻涵蓋至非香港居民，形容是出爾反爾。

食衛局長陳肇始回應時重申，修例目的只為公眾利益，提出修訂前已聽取議員、病人組織的意見，強調做法不會降低本地醫療水平，而且沒有破壞本港醫療制度。

海外醫生｜陳肇始：不影響本地醫科生機會

對於修例容許未完成實習的海外培訓港人醫科畢業生在港餐加執業試，陳沛然質疑，政府有否研究做法將對本港兩家設醫科大學造成的衝擊，以及醫管局是否能接收增加的實習生。陳肇始稱，承諾不會影響本地醫科生的實習和專科培訓機會，而當局已與醫專商討提供更多專科培訓名額，如有需要政府亦會向醫管局增撥資源。

海外醫生｜謝偉俊憂令醫學界感「大石砸死蟹」

建制派謝偉俊坦言，在目前立法會派別組成下，修訂案必定能獲得通過，但認為當局應提供實質數據說服醫學界，包括有多少海外醫生願意回港，以評估修例的成效，避免讓業界覺得政府「大石砸死蟹」。陳肇始沒有正面回應，僅稱當局待通過條例後會加強推廣及遊說工作，以吸引更多人申請。她又指，解決公營醫療輪候時間長的問題需要多管齊下，單靠引入海外醫生不能完全解決，但強調充足人手是先決條件。

自由黨邵家輝提出修訂案，建議進一步放寬條件，容許非永久居民的醫生或醫科生，即使未取得專科資格，只要父母或配偶是香港永久居民，就能申請來港特別註冊，或參加執業試及實習。陳肇始表示，明白建議為增加政策吸引力，但強調須作出平衡。

海外醫生｜蔡堅：毋須擔心內地醫生來港

曾明言反對引入海外醫生的醫學會會長蔡堅於電台節目稱，目前國內醫生未有專科證明的評估機制，港人毋須擔心水平不足的內地醫生，循新途徑來港執業。他預計，最終獲批來港的主要來自英國、美國或澳洲，但質疑他們會否放棄當地工作回港；本身薪酬待遇較差的南亞地區醫生或有較大誘因來港，促醫專小心把關，確保醫療質素。

海外醫生｜病人組織倡第三方機構評估註冊

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則指，相信醫專和特別註冊委員會能有效把關來港醫生的質素，但他建議，海外培訓醫生來港完成5年專科工作後，可改由獨立第三方機構評估是否符合註冊條件。

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