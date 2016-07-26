海外醫生｜公營醫療環境差工時長 凌霄志質疑：唔知道吸引到幾多人

港府早前提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，擬修例引入非本地培訓專科醫生，昨日再提出3項修定建議，包括容許非本港永久居民註冊。公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，目前公營醫療系統的工作環境惡劣、工時長、醫患關係差，難以估計修例對海外培訓醫生的吸引力多大，直言「唔知道會吸引到幾多(人)」。

凌霄志於電台節目稱，把關來港海外醫生質素將單靠「特別註冊委員會」，其成員主要由政府委任，業界憂慮嚴重影響醫學專業自主，質疑委員會的把關能力。

海外醫科生或缺臨床經驗

政府昨提出的修訂，還包括容許持有認可專業資格、未曾實習的香港永久性居民海外醫科畢業生，來港參加香港執業資格試。凌霄志稱，目前在公立醫院的實習醫生，一般已能半獨立工作，並須獨立判斷病人情況，但在部分國家的醫院，基於當地的法制及醫療文化，醫科生或較少接觸病患。凌重申，屆時須靠特別註冊委員會把關，強調除須審視醫科生的課堂表現及學術水平外，亦須審視臨床經驗。

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