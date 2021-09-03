海外醫生｜據報醫專不滿放寬前無諮詢 陳肇始：曾透過電話解說

政府建議修訂醫生註冊條例，進一步放寬非港人海外專科醫生，當中建議讓持有醫專認可的非本地培訓的非本港永久居民可透過特別註冊來港執業，以解決醫療人手不足問題。食物及衛生局長陳肇始出席電台節目後見記者，被問到有報道引述消息指，在香港醫學專科學院(醫專)昨日會議，討論政府有關修訂，多名與會者不滿政府事前無作諮詢，會上無人支持政府的修訂，當中是否「擺佢哋(醫專)上枱」，陳肇始稱有透過電話解說。

她指，行政會議在周二通過相關修訂，當局隨即在下午召開記者會作公開交代，亦有透過電話聯絡不同醫生團體作解說，強調修例目的只有一個，就是輸入更多海外醫生，紓緩本港醫生人手不足問題。

海外醫生｜陳肇始：容許非港人醫生執業無降低專業要求

陳肇始則在電台節目中重申，政府修例放寬海外醫生來港執業，不會降低醫生的水平，強調申請來港的海外醫生必須在指定院校名單畢業，專科資格要獲得醫專認可，有關要求完全沒有改變。她又說，在法例通過後，政府會與醫專、醫管局及衛生署建立平台，商討如何增加醫科生的實習名額，務求提供足夠的專科培訓機會予所有合資格的醫生，強調本地醫科生的實習機會及培訓名額絕對不會受影響。

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