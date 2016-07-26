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海外醫生｜料明年公布認可醫學院名單　陳肇始認難評吸引力
52 分前
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海外醫生非本地培訓醫生醫委會醫專食物及衞生局陳肇始病人政策連線林志釉
海外醫生｜料明年公布認可醫學院名單　陳肇始認難評吸引力
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食物及衞生局長陳肇始 。(資料圖片)

港府早前提出修例放寬引入非本地培訓醫生，立法會昨日通過大比數三讀通過《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》。食物及衞生局長陳肇始表示，當局會盡快推動相關工作，包括成立負責制定認可海外醫學院名單的特別註冊委員會，爭取本月底公布委員會名單，下月舉行首次會議，目標明年下半年公布認可醫學院名單。

陳肇始於港台節目稱，難以評估計劃有多吸引非本地培訓醫生來港，但在外地的港人醫科生數以百計，已成為醫生的更數以千計，而她本人早年曾到英國等地宣傳來港「有限度註冊」，當時感覺有不少年輕醫生有興趣，因此認為條例草案通過後會再增加吸引力。她提到，醫管局和衞生署分別欠缺660名和49名醫生，期望能多管齊下補充人手。

至於醫學專科學院早前質疑，不應將有限度註冊醫生銜接成為「特別註冊」，陳肇始重申與醫專關係密切，經常進行有建設性的討論，往後會再商討細節。

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病人政策連線主席林志釉。(資料圖片)

林志釉：內地培訓水平參差

本身是醫委會成員的病人政策連線主席林志釉在同一節目質疑，條例吸引力仍有限，並引述近年透過有限度註冊來港執業的非本地培訓醫生，數目由2019年111人來港，跌至去年的49人，今年首10個月亦只有28人。他指，海外培訓的專科醫生多數已達30歲成家立室之齡，期望他們舉家來港有難度。

林志釉亦憂慮，內地培訓醫生水平參差，今年醫委會執業資格試第一次的專業知識考試，共有71名內地生投考，只有20人合格。他又擔心，海外培訓醫生未必懂得廣東話，難與病人溝通。

另外，條例容許食衞局長向特別註冊委員會發出指示，林志釉憂慮局長會下令委員會認可某些醫學院，例如國內的醫學院，又謂「政府行使權力好多時都會超出市民想像」，唯有「拭目以待」。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/海外醫生｜料明年公布認可醫學院名單　陳肇始認難評吸引力-289792
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