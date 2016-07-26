海外醫生｜料明年公布認可醫學院名單 陳肇始認難評吸引力

港府早前提出修例放寬引入非本地培訓醫生，立法會昨日通過大比數三讀通過《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》。食物及衞生局長陳肇始表示，當局會盡快推動相關工作，包括成立負責制定認可海外醫學院名單的特別註冊委員會，爭取本月底公布委員會名單，下月舉行首次會議，目標明年下半年公布認可醫學院名單。

陳肇始於港台節目稱，難以評估計劃有多吸引非本地培訓醫生來港，但在外地的港人醫科生數以百計，已成為醫生的更數以千計，而她本人早年曾到英國等地宣傳來港「有限度註冊」，當時感覺有不少年輕醫生有興趣，因此認為條例草案通過後會再增加吸引力。她提到，醫管局和衞生署分別欠缺660名和49名醫生，期望能多管齊下補充人手。

至於醫學專科學院早前質疑，不應將有限度註冊醫生銜接成為「特別註冊」，陳肇始重申與醫專關係密切，經常進行有建設性的討論，往後會再商討細節。

林志釉：內地培訓水平參差

本身是醫委會成員的病人政策連線主席林志釉在同一節目質疑，條例吸引力仍有限，並引述近年透過有限度註冊來港執業的非本地培訓醫生，數目由2019年111人來港，跌至去年的49人，今年首10個月亦只有28人。他指，海外培訓的專科醫生多數已達30歲成家立室之齡，期望他們舉家來港有難度。

林志釉亦憂慮，內地培訓醫生水平參差，今年醫委會執業資格試第一次的專業知識考試，共有71名內地生投考，只有20人合格。他又擔心，海外培訓醫生未必懂得廣東話，難與病人溝通。

另外，條例容許食衞局長向特別註冊委員會發出指示，林志釉憂慮局長會下令委員會認可某些醫學院，例如國內的醫學院，又謂「政府行使權力好多時都會超出市民想像」，唯有「拭目以待」。

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