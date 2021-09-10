海外醫生｜醫專稱港府修訂前無諮詢 憂慮損醫生質素促煞停

港府早前提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，擬修例引入非本地培訓專科醫生，其後再提出3項修定建議。香港醫學專科學院主席梁嘉傑透露，港府提出修訂前未有諮詢醫專，並坦言對其中一項意見感到憂慮，促當局暫緩修訂。

港府早前提出3項修訂，包括為具備醫專承認專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，他們毋須是香港居民或持有認可醫學資格，只要在公營醫療機構任職滿5年就可申請特別註冊，隨後再在公營醫療機構工作5年及獲僱主確認，就可申請正式註冊。

醫專憂未達水平醫生獲准執業

梁嘉傑稱，目前海外醫生經有限度註冊，需要先考核普通科執業試，才能正式註冊私人執業。梁續稱，有限度註冊機制和醫專現行的專科註冊審核機制，均沒有審視「認可醫學資格」，憂慮未達基礎醫學培訓水平的醫生，將來可循新途徑註冊在港執業，形容猶如取走市民「定心丸」，促政府暫緩有關修訂。他提到，若有關修訂獲得通過，醫專或須檢視和修訂現行機制，才能做到當局形容的「把關」角色。

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