海外醫生｜醫生組織憂減本地醫科生培訓機會 重申應著重挽留人手

港府早前提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，擬修例引入非本地培訓專科醫生，早前再提出3項修定建議，包括容許非本港永久居民註冊，以及讓未完成實習的港人醫科生回港實習等。執照醫生醫學會榮譽秘書江家銘憂慮，本地公營醫療培訓人手不足，若短時間內引入大批海外實習生，負責監督的醫生未必可兼顧培訓需要，並會減少本地醫科生的培訓機會。

江家銘於電台節目稱，現時每年提供的實習名額有限，實習生須進行一定數目的手術，並通過考試才會獲得認可，因此若容許海外培訓的醫科生參加專科培訓，需額外預留名額，變相減少本地醫科生的培訓機會。

挽留資深醫生對港最有利

江家銘重申，公營醫療人手不足，問題源於無法挽留人才，並強調本地的資深醫生才是對本地醫療體系及病患最為熟悉，應著重改善工作環境等，以挽留資深醫生，才是對本港醫療系統最有利的做法。

引入海外醫生3項修訂

⚫ 持有認可醫學資格及專科資格的非香港永久性居民醫生，可申請「特別註冊」在香港執業

⚫ 持有認可醫學資格，但未完成實習的非本地培訓醫科畢業生，只要屬香港永久性居民便可在香港參加執業資格試

⚫ 為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，以加入特別註冊制度

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