海外醫生｜醫管局歡迎修訂料增吸引力 紓醫生人手緊張情況

港府今日就早前提交立法會審議的《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》提出3項修訂，醫院管理局今晚(31日)表示，歡迎行政會議通過有關建議，以網羅更多合資格的非本地培訓醫生，藉着特別註冊新途徑來港服務。發言人表示，相關建議回應了法案委員會部分委員及病人組織意見，相信有助提升特別註冊制度的吸引力，讓更多合資格的非本地培訓醫生，加入本港公營醫療體系，以應付服務需求及紓緩前線醫生人手緊張的情況。

引海外醫生助紓緩人手問題

就當局建議容許持香港醫學專科學院認可專科資格的非港人海外醫生在港執業，醫管局指目前正面對專科醫生短缺，引入相關非本地培訓醫生，有助紓緩醫生人手不足的問題，而非本地培訓專科醫生亦可協助培訓本地專科醫生，支援專科培訓。

修訂同時提倡讓在海外未完成實習的海外港人醫科生，返回本港參加執業試及實習。醫管局歡迎有關建議，指持有認可醫學資格、屬香港居民的非本地培訓醫科畢業生，不論其醫學訓練是否包括駐院實習期，均可以在香港參加執業資格試。醫管局會繼續與醫專協作，讓他們在港工作期間接受專科培訓，並會繼續提供足夠職位聘請所有合資格本地醫科畢業生，向他們提供專科培訓機會。

醫管局續推措施挽人手

醫管局發言人又補充，當局一直關注公營醫療的可持續性，歡迎任何可增加醫護人手的建議，亦會繼續按機制審視非本地培訓醫生的資格和資歷，以確保醫療服務質素及水平。局方會繼續積極推行各項措施以增加及挽留醫生人手，包括全力招聘全職和兼職醫護人員、按有限度註冊形式招聘非本地培訓醫生於公立醫院工作、增加醫生晉升及培訓機會、繼續推行特別退休後重聘計劃等，應付服務需求及紓緩前線醫生的工作量。

相關新聞：

海外醫生｜政府倡引入海外專科醫生提3修訂 放寬至非本港永久居民

海外醫生｜陳沛然斥斷錯症開錯藥 葛珮帆：文化差異非問題