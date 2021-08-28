海外醫生｜陳沛然斥斷錯症開錯藥 葛珮帆：文化差異非問題

港府早前提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，擬修例引入非本地培訓專科醫生，今日再提出多項修定建議，包括容許非本港永久居民註冊。立法會醫學界議員陳沛然質疑方案「開倒車」，破壞醫學界的專業自主，並形容是對醫生人手流失的問題「斷錯症開錯藥」，憂慮非港人專科醫生未能應對本地公營醫療的壓力和惡劣工作環境，促請擱置修訂。法案委員會主席、民建聯葛珮帆則歡迎有關修訂，認為不應讓文化差異成為非港人專科醫生來港的障礙，並揚言目標10月13日將草案提交立法會恢復二讀，趕及在今屆立法會任期完結前通過。

陳沛然憂慮削本地醫科生培訓機會

在當局未進一步修訂條例前，陳沛然議員辦事處於今年6月訪問2,102名本地西醫、牙醫、醫科生及牙科學生，近八成受訪者反對修例，當中醫科生反對聲音最激烈，達96%表示反對。陳沛然認為，調查反映修例對本地醫科生造成不公，重申香港醫專部分專科培訓名額已供不應求，若引入海外醫生，將會削弱本地醫科生培訓機會。

陳沛然質疑，政府缺乏公平公正的評核制度，以作評估海外培訓醫生的專業水平和註冊資格，他憂慮海外醫生未必能應付本地公營醫療的工作壓力及惡劣的工作環境，長遠將影響醫療質素。陳沛然認為，政府必須正視本港公營醫療系統的問題，改善待遇和工作環境，以挽留人才。

葛珮帆：相信將確保有足夠機會

葛珮帆則指出，海外培訓醫生來港工作關卡多，不應讓文化差異成為他們來港的障礙。她又指，相信政府會信守承諾，確保本地醫科生有足夠實習、工作及專科培訓機會，相信不會對本地醫科學生帶來負面影響。她透露，法案委員會目標在9月24日將經審議的法案提交內會，10月13日交到大會恢復二讀，趕及在今個立法會任期完結前通過。

民主黨批修訂違原意打擊醫護士氣

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，最新修訂的建議有違當初原意、破壞社會基本共識，不但進一步打擊醫護士氣，亦令病人擔心醫生專業水平和操守是否能夠維持。此外，袁海文指新安排亦令這批醫生在5至10年內可投入私營醫療市場執業，質疑不能解決公營醫療系統醫生人手不足和嚴重流失的問題，當務之急是了解及處理現時醫護人手流失原因，設法作出挽留，而非進一步「中門大開」、打擊醫護士氣。

引入海外醫生3項修訂

⚫ 持有認可醫學資格及專科資格的非香港永久性居民醫生，可申請「特別註冊」在香港執業

⚫ 持有認可醫學資格，但未完成實習的非本地培訓醫科畢業生，只要屬香港永久性居民便可在香港參加執業資格試

⚫ 為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，以加入特別註冊制度

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