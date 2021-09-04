海外醫生｜陳肇始：修例不影響本地生畢業實習機會

政府上周宣布擬進一步放寬海外醫生來港執業的要求，包括容許合資格非香港永久居民專科醫生等，但香港醫學專科學院批評事前未獲諮詢。食物及衞生局長陳肇始今日(5日)表示，上周五晚已前往醫專向他們解說修訂方案，強調新修訂是希望吸引更多專科醫生來港，本地醫科生實習及接受專科培訓的機會不會受影響。

盼修訂後與醫專醫管局建平台討論

陳肇始出席一個活動後被追問與醫專的會面情況，她指希望在修訂通過後，能夠與醫專、醫院管理局和衞生署建立三方平台，以討論關於專科培訓的事宜，亦可改善現時的做法，並提到不論是具不同經驗、專科或非專科的非本地培訓醫生，都希望可在修例後吸引來港。

醫管局等公營機構有機制評核海外醫生

對於醫專建議的第三方評核機制，陳肇始指醫管局、衞生署和兩間大學作為公營機構的僱主，均設有機制評核他們的專業水平和工作表現。她又指明白大家關注質素和表現等方面，之後會與僱主檢視哪些現行機制行之有效、有哪些需要增加等，然後再看看能否建立一個評核框架。她重申，醫專既有把關角色不變，而即使有海外港人醫科生欲回流實習，都必先經過考試後才可以，對本地畢業生的實習機會，以至接受專科培訓機會亦不變。

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