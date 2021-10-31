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海外關注｜大減施工風險 新地首創「轉體式」建橋法
2 小時前
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新地工程轉體式裝嵌丘俊生何冠豪
海外關注｜大減施工風險 新地首創「轉體式」建橋法
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橋身建好後於南平台轉動，連接對面平台。(新鴻基地產提供)

興建天橋從來都是重大工程，吊運組件或封路均會不便市民。新鴻基地產早前採用「轉體式橋樑裝嵌」，先後在輕鐵路軌上建造行人天橋及行車橋，亦是香港首個採用此方式的項目，大大縮短施工時間及風險。

新鴻基地產於元朗站上蓋的屋苑The Yoho Hub分為南、北兩邊，兩條天橋連接南地塊及元朗站，橫跨輕鐵路軌。行人天橋全長46米，已於8月完成轉動裝嵌，上方的行車橋則長52米，並設有消防車通道，10月下旬才完成轉動裝嵌。新地項目經理丘俊生(圓圖右)指，施工空間有限，又位於主要幹道上，主要困難是需要同時確保車輛安全和減少擾民，故採用新方法建橋。

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(黃灝庭攝)

冀項目起啟發作用

新輝建築副總經理何冠豪(圓圖左)指，因工具和組件有機會掉落造成危險，在輕軌上施工屬高風險工作，而且「轉體式」裝嵌只需48晚，較傳統約需113晚、節省近六成時間，單計安裝及轉動一條天橋更只需4晚。他稱，這兩條天橋造價共逾兩億元，比傳統貴兩倍以上。

轉體式裝嵌屬嶄新技術，更有海外公司欲購買相關技術，何冠豪冀其他工程師會受此項目啟發以作更多嘗試。為配合住宅項目落成，兩條天橋預計於2023年正式啟用，行車橋會24小時開放，主要供住客使用，行人天橋則會配合港鐵服務時間開放予公眾使用。

海外關注｜大減施工風險 新地首創「轉體式」建橋法

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/海外關注｜大減施工風險-新地首創「轉體式」建橋法-291360
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