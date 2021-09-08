海洋公園哈囉喂全園祭下月開鑼門票即日接受預訂 玩家可直闖鬼門關

海洋公園「哈囉喂全園祭」今年以全新風格回歸，以「新常態 • 玩過界」為主題的「哈囉喂全園祭」打破天地界限，讓玩家「直闖」鬼門關。

公園「怡慶坊」將變身「20 週年追魂館」，把過去極具標誌性的嘩鬼服飾一一呈現於訪客眼前，展示超過23款以中國、日本、墨西哥及西方設計為靈感的服裝，並把日式鳥居及中國鬼王地府仔細還原。

海洋公園哈囉喂全園祭 5米高「南神」準備迎客

海濱樂園廣場將搖身一變為撲朔詭秘的藍妹啤酒呈獻「南神莊園」，遊客穿過偌大的南瓜拱門入口，近五米高的霸氣莊園主人「南神」已準備就緒迎接訪客。夜幕降臨，莊園恐怖氣氛急速升溫。

走進「香港老大街」，訪客瞬間穿越時空回到六十年代，駭人的兇殺案自發生後，受害者冤魂一直徘徊在這陰森的街道，他們不斷向路過的訪客招手，遊客可協助緝兇，除查訪不同攤檔，甚至與魔鬼進行交易。各式各樣妖魔鬼怪將會於高峰樂園傾巢而出。

海洋公園過夜陰間使者直擊禁區地帶

遊客意猶未盡？可選擇在海洋公園過夜，海洋公園將推出期間限定「星夜高峰哈囉喂 Glamping」，套票售價為6,888元（包括一個帳蓬，最多可容納四位訪客）。參加者將由陰間使者帶領，直擊哈囉喂「禁區地帶」，一探嘩鬼變身的秘密。

哈囉喂全園祭於10月1至31日舉行，周二除外，但高峰樂園6個景點只在指定日子晚間開放。公園推出「哈囉喂景點追加門票」，各人另加280元可無限次進入哈囉喂景點「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」。 開票即日起接受預訂。