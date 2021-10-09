海洋公園哈囉喂｜互動驚嚇園區即係點？ 「喪屍」搶玩家一樣東西

海洋公園「哈囉喂全園祭」提出「新常態．玩過界」新玩法，以戶外互動驚嚇園區取代傳統封閉式鬼屋，實際上點玩呢？公園在Facebook一連兩日發布一段片段及照片，透露其中一個互動收費景點「屍襲逃亡」中遊戲場景，曝光場地裝飾以及與「喪屍」互動的部分玩法。

公園發布帖文指，玩家要在封鎖區中找尋失落的解藥，而走近喪屍會被搶走身上的「保命腰帶」，任務失敗更有大懲罰。

海洋公園今年哈囉喂設約10個驚嚇景區除代鬼屋，不過其中3個互動景區包括「屍襲逃亡」、「陰濕尋寶」及「鬼上身事件簿」須追加門票才能玩盡所有景點，成人及小童須追加280元，智紛全年入場證—優越卡須加238元；全年入場證金卡或銀卡，以及無限FUN入場證；或開SUM夏日入場證則加252元。夜間場次，即下午5時至晚上10時，亦限於本月14至17日、22至24日、29至31日，逢周二除外。