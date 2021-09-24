哈囉喂│海洋公園採開放式景區新玩法 玩盡所有設施須640元

海洋公園重啟哈囉喂活動，亦以疫情新常態作活動主題設計，推出一系列「新常態，新玩法」哈囉喂景區，不再以封閉式鬼屋作主打活動，部分有互動元素，如解迷和尋寶等。票價成人360元，但三個互動景區須追加280元方能參加，要玩盡所有設施即須640元。

今年哈囉喂一改密封鬼屋，以多個開放式景區作新玩法。管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，防疫需要也是構思開放設計新玩法原因之一，公園營運會跟隨政府防疫指引，包括演藝人員及其他職員會戴口罩，且口罩也可成化妝一部分。 就票價問題，新任行政總裁黃嗣輝指，對定價有信心，並指戶動景點新玩法難以接待所有賓客，又謂公園花心思推出新景點，亦須追回成本。

公園以約十個驚嚇景區作今年哈囉喂主打活動，照顧一家大細家庭客的景區設於山下園區，例如有5米高「南神」的「南神莊園」打卡位，山上高峰樂園則有更多驚嚇元素景區，包括「玩濕身」的「陰濕尋寶」。三個須追加280元的互動景區為「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件薄」。就「陰濕奪寶」會否弄濕賓客口罩，公園演藝節目總監歐陽綺華表示，會為演藝人員提供訓練，只會用水槍「襲擊」賓客手上的地圖，呼籲遊人毋須擔心。