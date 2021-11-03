海洋公園推快閃優惠208元 連續3個周四下午5時推4小時限定門票

海洋公園水上樂園推出208元至抵快閃門票優惠，即日起連續三個星期四，下午5時推出4小時限定門票，售完即止。持快閃門票可在指定日子，下午2時後入園，園方稱目標讓一家大小放工及放學後入園體驗。成人票價208元，小童146元。

設施有恆溫系統

天氣逐漸轉涼，水上樂園在室內及半室外設施加裝了恆溫系統，配合安裝多個室外排隊位置暖燈，讓賓客一年四季都可舒適遊園，在園內也可享用熱騰騰美食，包括漢堡包、拉麵、海鮮喇沙及溫暖入心的熱飲等。

成人全日門票280元起

至於全日門票，在本月22日至12月5日期間，在動態價格收費安排下，成人門票低至280元、小童200元；持海洋公園「智紛全年入場證」及「無限FUN入場證」，即日起至12月19日期間，可享額外九折優惠價購買指定水上樂園全日入場門票，每次最多買4張成人及4張小童門票。

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