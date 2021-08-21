海洋公園推港人尊享「無限 FUN 入場證」 半年內可多次入場

海洋公園再推出超值門票優惠，當中香港居民可以超抵價598元(成人)購買「無限 FUN 入場證」，於9月1日至明年2月28日多次入場，但留意公園逢星期二休園、2021年12月24至25日以及2022年2月1至3日除外，購買「無限 FUN 入場證」更可享總值高達420元的迎新優惠，包括30元電子購物現金券一張和30元電子餐飲現金券一張。

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由9月1日至10月28日，訪客可以優惠價298元(成人)及179元(小童)購買平日入場門票(星期二、星期五及公眾假期除外)。門票同時附送價值港幣30元電子現金券供訪客於園内指定禮品店消費時使用。

公園於9月1日至10月13日推出「秋日優惠套票」，售價分別為360元（成人）及195元 （小童），包括日間標準入場門票，以及30元電子購物現金券一張和30元電子餐飲現金券一張。