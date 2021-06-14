海洋公園本月底有新互動體驗館 入園加120元即帶同小朋友進入虛疑學習之旅

海洋公園全新多媒體互動體驗館 「探索號R」即將登陸海洋公園威威天地，體驗館讓3至9歲小朋友利用新科技，透過有趣又刺激的互動虛擬遊戲學習，了解動物如何適應變化萬千的自然環境。6月30日起，家長及小朋友可以港幣120元登上「探索號 R」(包括一位小朋友及一位家長進場，費用不包括海洋公園入場門票)。

「探索號 R」總工程師小紅熊將於體驗館迎接小朋友，帶領他們加入「自然守護隊」化身成小船員，先利用3D技術作全身掃描，製作和自己一模一樣的分身角色，走進虛擬世界，並帶領自己專屬的AI超級動物開展探索旅程，當中小朋友需運用科學思維進行連串實驗、發揮創意，利用不同身體部件，設計屬於自己的AI超級動物，組合多達4,400個，從中探究不同身體部件如何幫助野生動物於嚴峻的自然環境中生存，例如友發掘動物如何利用保護色作「隱身術」，融入棲息地的環境中，避開獵食者，採用「思考、嘗試及修改」的思維技巧。6至11歲小朋友亦可參加一系列的「海陸大遊歷」進行夏日探索，開展一場半日探索行，包括一系列度身訂造的動物觀察及探索活動。課程更首度加入數碼編程活動，增進創意設計思維。

「探索號 R」更有手機應用程式，讓身在園外小船員可繼續培育及訓練自己的AI超級動物，當與AI超級動物再次登上「探索號 R」，更可以升級技能甚至進化。

除「探索號 R」，威威天地也有新設施和活動，包括「叢林大細界」、「探索站」及「威威天地MAKER工作坊」，讓小朋友從中邊學邊玩，培育環保及愛護生態的概念。