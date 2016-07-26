海洋公園水上樂園今開放 劉鳴煒：門票銷情預期內

耗資逾40億元的海洋公園上水樂園今日、中秋正日正式開放予公眾人士入場。海洋公園主席劉鳴煒昨指，水上樂園門票銷情於預期內，反應理想，指由於現時仍未通關，主要以本地遊客為主，平日工作上班日，預計初期入場人次未必會盡用限聚令下4,500人次的上限，但周末及紅日預售門票已「賣得八八九九」。



早前有率先試玩的人反映樂園設施需排隊逾1小時，劉鳴煒坦言會愈來愈多人使用設施，管理團隊會做好限聚令的提示和管理工作，會於設施隊尾設指示牌，標示預期排隊時間，另會推出「Fast Pass」望滿足遊客需要。回應門票被指略貴，他指會有彈性價格措施，按季節、節日調節價格。

劉續指，海洋公園重生方案已啟動投標資格預審程序，山下餐飲銷售、山上探險主題區等均已邀請有興趣營運商遞交提案，上周舉辦的簡介會中，有數十個地產發展商及娛樂商參與，現時每2至3日亦有營運商到園區參觀；預計於10月中收集營運商的提案，明年初招標，料第一、二季可落實方案。由於現時未有營運商後交提案，未能作評價，

樂園昨舉辦開幕儀式，行政長官林鄭月娥、財政司長陳茂波、前海洋公園董事局主席盛智文等人出席(圖)。林鄭月娥指除水上樂園，令人期待的還有海洋公園未來策劃，公園未來將轉型專注保育、教育，善用動物保育的專業經驗，先推保育，同時推廣全方位消閒體驗。

海洋公園水上樂園今開放 劉鳴煒：門票銷情預期內