海洋公園水上樂園明開放 劉鳴煒：料初期未能用盡4500人次上限

耗資逾40億元、動工逾5年興建的海洋公園將於明日(21日)中秋正日正式開放予公眾人士入場，海洋公園主席劉鳴煒今會見傳媒，指水上樂園門票銷情於預期內，反應理想，指由於現時仍未通關，主要以本地遊客為主，平日工作上班日，預計初期入場人次未必會盡用限聚令下4,500人次的上限，但周末及紅日門票已「賣得八八九九」。

早前有市民反映樂園設施需排隊逾1小時，他坦言人會愈來愈多，亦是管理團隊要考慮的，指會於園內做好限聚令的提點工作，亦會做好期望管理，或會於設施隊尾設指示牌，標示預期排隊時間，另會推行「Fast Pass」，望儘量滿足遊客需要。被問到門票被指收費略貴，劉鳴煒指會有彈性價格措施，視乎季節、節日，按需求調節價格。

重生方案明年初招標

劉鳴煒續指，海洋公園重生方案已啟動投標資格預審程序，山下餐飲銷售、山上探險主題區等均已邀請有興趣營運商遞交提案，上周舉辦的簡介會中，有數十個地產發展商及娛樂商參與，現時每2至3日亦有營運商到園區參觀。劉指將於10月中收集營運商的提案，明年初招標，料第一、二季可落實方案。由於現時未有營運商後交提案，未能作評價。

樂園今舉辦開幕儀式，行政長官林鄭月娥、財政司司長陳荗波、商經局局長邱騰華、前海洋公園董事局主席盛智文等人出席。林鄭月娥指除水上樂園，令人期待的還有海洋公園未來策劃，她指海洋公園未來將轉型成專注保育、教育，並善用動物保育的專業知識及經驗，先推保育，同時推廣全方位消閒體驗。