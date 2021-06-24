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海洋公園水上樂園目標今夏啟用　設5大主題區27個設施
2021-06-24
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海洋公園水上樂園迷失部落宏利
海洋公園水上樂園目標今夏啟用　設5大主題區27個設施
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「天海灣」 (莊振邦攝)

海洋公園水上樂園進入最後籌備階段，公園以「探索自然 激浪無限」作品牌宣言，並首度公開品牌標誌，標誌有山有海，特顯水上樂園臨海的特徵。 

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水上樂園設5個主題區，包括「歡樂堡礁」、「迷失部落」、「躍動流域」、「絕嶺深谷」及「冒險灣岸」。每個區域有各自的標記符號及亮點。當中共27個室內及戶外玩樂設施，包括本港首個衝浪模擬機、9條水上滑梯以及多個嬉水地帶。海洋公園副主席龐建貽指，水上樂園是亞洲第一個及唯一一個臨海全天候水上樂園，近市中心但也有「隱世」感覺，依山而建有獨特體驗，相信5個主題區適合不同年齡賓客玩樂。 

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「天海灣」 (莊振邦攝)

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其中「迷失部落」主題區的全天候室內造浪池獲「宏利」冠名贊助，並命名為「天海灣」。宏利明年起，將每年向本地弱勢社群派發3,000張水上樂園慈善門票。另外，樂園仍有多個牌照有待批核，包括泳池牌照。龐建貽重申，樂園仍以夏天啟用為目標，「大家仍然會流緊汗嘅時間」開幕。至於票價，龐指管理層正在商討，希望盡快公布。

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海洋公園水上樂園目標今夏啟用　設5大主題區27個設施 (海洋公園提供)
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其中「迷失部落」主題區的全天候室內造浪池獲「宏利」冠名贊助，並命名為「天海灣」。 (海洋公園提供)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/海洋公園水上樂園目標今夏啟用　設5大主題區27個設施-273239
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