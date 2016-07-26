海洋公園水上樂園開幕 劉鳴煒：料未來可自負盈虧

海洋公園水上樂園今日正式開幕，給予公眾入場，主席劉鳴煒表示銷情理想，預計公園未來可以自負盈虧。他又指，會遵守政府防疫措施，但現階段沒強制員工或訪客打針，強調會因應疫情需要檢討有關措施。

劉鳴煒稱，旅客在樂園景點與景點之間步行要戴口罩防止病毒傳播，樂園除在網站提供資訊外，場內亦有提醒戴口罩的告示牌，樂園的同事亦會提醒訪客在某些情況要佩戴口罩，現階段沒強制員工或訪客打針，但隨着疫情發展需要會檢討有關措施。

攜小孩進場 市民盼重拾兒時回憶

在早上，水上樂園人流不算太多，但有市民一早到樂園外等候入場，市民李先生表示，水上樂園是兒時回憶，故今日陪同小朋友到場感受氣氛，他讚本港疫情控制不錯，不太擔心樂園會爆發疫情。有小朋友指，最期待玩「八彩天梯」，認為最有特色。

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