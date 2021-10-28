海洋公園重推森度遊 劉鳴煒：落實重新方案可望收支平衡

海洋公園重推「森度遊」，其中星夜高峰Glamping活動追加包含瑜伽班的套餐，不過價格一同高追至6,888元，但公園透露反應熱烈，整體Glamping名額已近九成滿，瑜伽班則新增更多課程，例如倒立班、瑜珈輸等。海洋公園主席劉鳴煒指，森度遊去年反應熱烈，證明方向正確。

就公園上周公報業績，扣除政府資助等金額，公園再蝕逾11億元。劉鳴煒指，疫情衝擊未過，零售、酒店、旅遊依然重創，但在政府和立法會支持下，已經有新方向，未來一年會繼續努力落實重生轉型方案，對持續營運有信心。文件有顯示公園正收集合作夥伴意見書，他透露兩星期前已截止，收到的意見書較預期多，但未能披露內容和性質等。

水上樂園開幕一個多月，本來開幕優惠價定於320元，近日網站顯示部分日子低見280元，劉鳴煒重申票價安彈性需求，天氣轉涼減少入場興致，因此調整票價反映需求，並指有參考世界各地的同類設施定價。至於哈囉喂周日結束，今年亦首次在部分景點設額外收費，他表示所有預訂門票也幾乎售罄，反應熱烈，而30和31日萬聖節前夕更是公園全年入場人次最多的兩天。