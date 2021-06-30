海洋公園3機動遊戲8月底退役 滑浪飛船結束37載航程

海洋公園疫前財困，2020年初推「翻新翻身」計劃預告舊有機動遊戲或景點將告別公眾。疫情爆發，原來計劃已經由「重新定位」方案取代，不過除舊方向依然，「極速之旅」、「滑浪飛船」及「越礦飛車」3個機動遊戲率先踏入服務生涯倒數階段，下月31日告別。市民可把握最後一個多月時光，在落得只剩回憶前，親身感受最後的「激情」。

3個進入倒數的機動遊戲，除「極速之旅」目前如常服務外，另外兩個設施自去年閉園後，已一直停運，本周六(10日)將隨該園區一起重新開放，作最後一個多月服務，告別訪客。「極速之旅」、「越礦飛車」及「滑浪飛船」3個機動遊戲均屬公園極具標誌性的景點，多年來伴隨無數港人成長，留下眾多難忘回憶。

翻查資料，其中俗稱「跳樓機」的「極速之旅」速降機2001年7月啟用，當時耗資2,900萬元，高約60米，相當於20層樓高，是本港首部「跳樓機」，雙塔式設計，每座塔每次可乘坐12人，先以緩速慢慢爬升至塔頂，遊人可俯瞰公園景觀，停頓數秒後以時速約40英里、幾秒鐘內急速墜下至一半高度，反彈回升一小段再下墜，歷時約3分鐘，非常刺激。

曾被譽擁最美風景過山車

「越礦飛車」，於2000年9月啟用，採美國西部採礦作設計靈感，打破過山車的單調傳統，號稱亞洲首部有主題設計的過山車，高約85米，有標誌性、猶如鳥籠的螺旋形俯衝軌道，全長678公尺，雖較「瘋狂過山車」的842公尺短，但其依山而建的特色，飽覽南朗山、香港仔港灣景色，一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車。至於今次名單上年份最久遠的「滑浪飛船」，是令訪客又愛又恨的機動遊戲，因為它以超過時速58公里俯衝入水中，濺起水花令玩家必然濕身離場。

作為「港人公園」，海洋公園43年來營運起起落落，近年再遇財困，更無力償還貸款，向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書求救，索106.4億元資助及推遲政府貸款連利息涉逾24億元，以減輕財務負擔及翻新景點，當時已預告會拆卸12個舊設施，。後來疫情爆發，「翻身大計」泡湯，去年先向港府索款54億元吊鹽水，今年初公布轉型方案，將強化保育和教育角色，並淘汰老化機動遊戲設施，政府文件列出今次「下崗」的「越礦飛車」和「滑浪飛船」，騰出的空間將興建一個嶄新的歷險主題區，引入不需要投入大量資金又能善用自然地勢及優美景致的戶外景點設施，例如搖桿車及空中滑索等。該區將連同大樹灣北面未開墾土地，作長遠發展和探索新項目，包括舉辦健康主題活動，例如豪華露營、遠足、冥想和瑜伽靜修等。

「快證」玩將退役機動遊戲

公園在本月17至18日舉辦「夏日SING樂薈」音樂及藝術周末盛會，聯同南區區議會展示地區文化特色藝術及音樂活動，特別於7月8日推出「夏日SING樂薈」標準及升級套票，訪客以一張成人標準入場門票價錢(498元)，入園之餘參加當晚音樂會，觀賞4隊本地人氣樂隊，包括per se、Nowhere Boys等表演。兩款套票均包括一份「夏日美食套餐」及一張「海洋快證」，訪客憑「海洋快證」可於指定機動遊戲或設施中，自選3項享受特快通行服務，包括即將退役的3個機動遊戲。