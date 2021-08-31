海洋垃圾｜澳洲年幼座頭鯨遭魚網繩纏口 情況堪憂

見者心痛！一條年幼座頭鯨(Humpback whale)周六(25日)被目睹在澳洲悉尼東部Vaucluse沿岸水域游弋，口部被魚網繩緊緊纏著，鯨魚在游動，多次跳出水面，似乎仍無法掙脫。

《每日郵報》澳洲版報道，該幼年座頭鯨當地時間周六下午2時15分左右，被民眾發現在Vaucluse近岸水域游動，口部被疑似魚網和繩纏住。民眾指，看到該鯨魚的身體和口部被大型魚網和繩子纏著後，便追蹤牠，只見牠一直向南移動，游至Maroubra一帶水域。

救援一籌莫展

民眾擔心鯨魚無法覓食，最終可能餓死，即致電澳洲鯨類救援及研究組織(Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans，ORRCA)求助。惟救援人員在天黑前仍無法找到鯨魚蹤影，無奈放棄，報道指下午約3時30分，該鯨魚最後被目睹在邦迪海灘對開水域現身。

ORRCA呼籲民眾一旦發現鯨蹤，即致電該組織熱線提供資料。

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