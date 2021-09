海洋垃圾|澳洲年幼座頭鯨遭魚網繩纏口 情況堪憂

見者心痛!一條年幼座頭鯨(Humpback whale)周六(25日)被目睹在澳洲悉尼東部Vaucluse沿岸水域游弋,口部被魚網繩緊緊纏著,鯨魚在游動,多次跳出水面,似乎仍無法掙脫。

《每日郵報》澳洲版報道,該幼年座頭鯨當地時間周六下午2時15分左右,被民眾發現在Vaucluse近岸水域游動,口部被疑似魚網和繩纏住。民眾指,看到該鯨魚的身體和口部被大型魚網和繩子纏著後,便追蹤牠,只見牠一直向南移動,游至Maroubra一帶水域。

救援一籌莫展

民眾擔心鯨魚無法覓食,最終可能餓死,即致電澳洲鯨類救援及研究組織(Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans,ORRCA)求助。惟救援人員在天黑前仍無法找到鯨魚蹤影,無奈放棄,報道指下午約3時30分,該鯨魚最後被目睹在邦迪海灘對開水域現身。

ORRCA呼籲民眾一旦發現鯨蹤,即致電該組織熱線提供資料。

