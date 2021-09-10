海關打擊網上售賣冒牌月餅 拘4人檢114盒假貨

海關上月底起展開特別執法行動，打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動，直至今日共檢獲114盒懷疑冒牌月餅，當中包括外觀模仿時裝品牌LV的中秋月餅禮盒、半島月餅禮盒及美心月餅等，以及超過2,000件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品和廚具，估計市值共約65萬元，拘捕4人。

海關經大數據系統鎖定多個網上平台帳戶

海關早前接獲商標持有人舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅。海關人員隨即透過大數據系統進行偵查和分析，並鎖定多個網上平台帳戶進行調查。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員連日採取執法行動，搗破4個售賣懷疑冒牌月餅的網上平台帳戶，並先後搜查2個分別位於屯門和錦田的住宅單位、1個位於屯門的工廈單位，以及1個位於上環的迷你倉，檢獲該批懷疑冒牌月餅及懷疑冒牌物品。

海關提醒勿網上出售冒牌物品

行動中，海關拘捕1男3女，年齡介乎25至34歲。案件仍在調查中，海關正追查涉案月餅的來源，並已經將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。中秋節將至，海關會繼續加強巡查和執法，打擊售賣冒牌應節食品和物品的活動。海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒在網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

網上平台湧現無牌自家製月餅食安堪憂

另外，本報今日頭版報道，中秋佳節將近，網上平台湧現無牌自家製月餅，食物安全堪憂。不少網店除無牌經營外，運送及儲存月餅過程亦極其馬虎，部分網店甚至以可收取政府電子消費券作招徠。