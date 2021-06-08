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海關搗組織嚴密販毒集團　檢870萬元大麻拘3男
2021-06-08
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海關搗組織嚴密販毒集團　檢870萬元大麻拘3男
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海關搗組織嚴密販毒集團，檢870萬元大麻拘3男涉販毒。(電視截圖)

海關毒品調查科昨日根據線報及深入調查，分別在大角咀、馬鞍山及荃灣，偵破3個販毒倉庫，檢獲41公斤大麻花及1.3公斤大麻精，約值870萬元，並先後拘捕3名涉嫌販毒的男子。

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海關表示，昨日傍晚在大角咀一帶進行反毒品行動，在菩提街一私人住宅外截查2名持行街紙，分別29歲及33歲的非華裔男子，在33歲男子所攜膠袋內發現約1公斤大麻花，隨即將兩男押返附近一個劏房單位作搜查，再檢獲約3公斤大麻花及300克大麻精。

海關經調查後，再將兩人押到荃灣橫龍街一工廈單位搜查，再起出5公斤大麻花及1公斤大麻精。另一隊海關人員則到馬鞍山恆光街一私人屋苑對開，截查一名43歲本地男子，並把他押到其租住單位搜查，檢獲32公斤大麻花。

海關料瓦解供應西九龍區毒品供應鏈

海關形容該販毒集團組織嚴密，馬鞍山租用的私人屋苑單位保安較嚴密，用作主要儲存中心，大角咀單位作包裝及分銷中心，而荃灣工廈單位作為間隔開儲存倉及出貨的地點。海關相信已瓦解一個供應西九龍區的毒品供應鏈，仍在追查集團主腦及毒品來源。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/海關搗組織嚴密販毒集團　檢870萬元大麻拘3男涉販毒-271025
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