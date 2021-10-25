海關籲提防「+852」偽冒電話 部分訛稱境外執法人員

市民小心提防冒充海關的電話騙案。海關指，近日收到多名市民查詢，指收到來電顯示「+852」開頭，且顯示電話是8位數字的「2815 7711」，與海關一般查詢熱線「2815 7711」相同，或其他本地流動電話號碼的來電。來電者自稱為海關人員，聲稱當事人有郵件或貨物因被發現藏有違禁品而被海關扣查，部分來電其後將通話轉駁至訛稱為境外執法機關的人員。

海關：已轉介警方跟進

海關澄清，相關來電並非由署方發出，海關如要聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身分，不會要求市民提供任何敏感的個人資料，亦不會把通話轉駁至境外執法機關。海關指，已就事件轉介警方跟進備案，並呼籲市民提高警覺，小心偽冒海關的行騙來電，切勿跟從來電者提出的任何指示，如有懷疑應即時向警方舉報，又指冒認公職人員屬嚴重刑事罪行，警告切勿以身試法。

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