海關聯同水警破歷來最大宗走私案 檢2.1億元走私貨拘一男

海關於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲市值約2.1億元的懷疑走私物品，包括高價值貨品、貴價食材，以及受管制瀕危物種。以檢獲走私物品市值計算，今次是海關歷來於海陸空各種形式的走私案件中，破獲的最大宗走私案件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，今年6月鎖定一個活躍於屯門龍鼓灘的有組織走私集團，上月23日晚上聯同水警小艇分區採取執法行動。翌日凌晨時分，在龍鼓灘岸邊發現數名可疑男子，正將一輛目標貨車將貨物快速運上快艇，執法人員見時機成熟採取行動，不法分子隨即登上快艇駛向內地水域。

海關扣查現場一輛貨車，調查後再持手令突擊搜查附近一個倉庫，再扣查3輛涉案貨車，檢獲大批懷疑走私貨物，包括名牌手袋、名貴手表、貴價食材和高度瀕危物種等懷疑走私貨物，市值高達2.1億元。行動中，拘捕一名34歲懷疑負責管倉的男子，合共扣查4輛貨車。

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