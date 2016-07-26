海關聯同水警破歷來最大宗走私案 檢2.1億元走私貨拘一男
43 分前
海關聯同水警破歷來最大宗走私案 檢2.1億元走私貨拘一男
海關於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲市值約2.1億元的懷疑走私物品，包括高價值貨品、貴價食材，以及受管制瀕危物種。以檢獲走私物品市值計算，今次是海關歷來於海陸空各種形式的走私案件中，破獲的最大宗走私案件。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，今年6月鎖定一個活躍於屯門龍鼓灘的有組織走私集團，上月23日晚上聯同水警小艇分區採取執法行動。翌日凌晨時分，在龍鼓灘岸邊發現數名可疑男子，正將一輛目標貨車將貨物快速運上快艇，執法人員見時機成熟採取行動，不法分子隨即登上快艇駛向內地水域。
海關扣查現場一輛貨車，調查後再持手令突擊搜查附近一個倉庫，再扣查3輛涉案貨車，檢獲大批懷疑走私貨物，包括名牌手袋、名貴手表、貴價食材和高度瀕危物種等懷疑走私貨物，市值高達2.1億元。行動中，拘捕一名34歲懷疑負責管倉的男子，合共扣查4輛貨車。
走私集團行動前會反監視擺「死車」堵路
海關特別調查第一組指揮官呂少輝亦指，走私集團警覺性高，在倉庫外圍裝有多部閉路電視，而且倉庫位置偏僻，內有床鋪，相信有人在裡面作息及看守貨品，而岸邊落貨位置接近邊界，相信快艇只需2分鐘便能駛進內地水域。呂少輝形容，走私集團有組織，行動前會派大批人手和車輛到附近山頭及馬路反監視，更加出動無人機監察，於主要幹道擺放「死車」堵路，更在通往岸邊的道路上設置鐵鏈，嘗試拖延執法人員。他又指，走私集團車隊亦會以套上假牌及拆去車牌等方式逃避追查。
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