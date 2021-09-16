海麗商場麵包店3店員遇襲 40歲男子涉斬人後自首

長沙灣一麵包店發生傷人案，一名男子昨早闖入海麗商場一麵包店「見人就斬」，當時店內有兩名店員及一名麵包師傅被斬受傷送院。店內原有另一名職員則剛好上廁所避過一劫。而疑犯斬人後，涉嫌傷人被捕。據稱，疑犯有精神病。



現場是海麗邨商場一間麵包店，3名受傷職員兩女一男：60歲姓林女子，面部受傷；63歲姓許女子，頭、背受傷；39歲姓司徒男子，左手臂受傷。3人送院時清醒，由救護車送往明愛醫院治理。疑犯40歲姓郭，疑有情緒病紀錄，過去十年需定時覆診。他涉嫌傷人被捕，並於明愛醫院留醫。

現場消息指，有人早上7時到麵包店買包，期間行為有異，其後聽到在店內議論「精神病」，他離開麵包店，約半小時後、7時半手持一把刀再折返該店。案發後，警方封鎖現場調查，地上遺下一把8吋長刀，麵包店血跡斑斑。兇徒離開現場，之後到長沙灣警署自首，犯案動機有待調查。

該麵包店還有一名姓黃女職員，事發時剛好上廁所，逃過一劫。黃稱，疑兇並非熟客，她如廁後返回店舖，發現同事均受傷，協助止血及報警。她引述兩名受傷女店員當時事發情況，有人逼二人「入房」，店員避無可避，頭部被斬，而麵包師傅聞聲走出舖面，發現事件用手擋刀，左手被斬至見骨。受傷的店員均感激麵包師出手相救，否則「可能連命都無」。

海麗商場麵包店3店員遇襲 40歲男子涉斬人後自首