海龜誤食3公斤膠袋口罩 腸道壞死身亡

減少塑膠垃圾，守護海洋，刻不容緩！海南三亞一隻重約100公斤的海龜因吞食了約3公斤膠袋、漁網、口罩、魚鈎等海洋垃圾，上周四不治。

海龜上月15日在亞龍灣紅樹林被發現後，送到三亞海昌生物保育中心檢查和治療。獸醫初時只發現海龜有肛門脫出、感染及脫水問題，經治療後，海龜逐漸康復，但卻出現無法正常排便、水中漂浮時傾向一側等問題，疑似腸道內有異物和氣體。不過，用胃鏡檢查後，海龜胃內未見有明顯異物，且胃黏膜無破損，獸醫遂進行石蠟油灌胃灌腸保守治療。

做手術都難救一命

海龜在幾次灌腸後排出類似漁網的異物，救治團隊為進一步治療海龜，將其轉送到三亞市愛侶寵物醫院，至上周三證實海龜有「腸道內大面積梗阻」，並立即動手術，未料獸醫發現，海龜體內有非常多異物，而且極難取出。

經過4小時手術，獸醫才從海龜體內取出約1公斤異物。救治團隊唯有先結束手術，讓海龜休養幾天後再繼續。未料上周四上午9時許，海龜已無生命跡象。解剖後，獸醫取出更多異物，且發現海龜的後段腸道已經嚴重壞死，腸壁脆弱、易碎，腸道黏膜大面積出血，異物之中更有魚線互相連接貫穿整段腸道，就算手術都無法取出。