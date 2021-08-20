浸大全球首發現 港東部水域3新物種 大杯筒星珊瑚 兩新海牛

香港發現海洋生物新物種！浸會大學的生物學家在香港東部水域發現全球首見新石珊瑚物種，以及海洋軟體動物、俗稱「海牛」的「海蛞蝓」兩個新物種。研究團隊最終按新物種的獨特結構及特徵作命名，其中新發現石珊瑚物種，因擁有大珊瑚杯，命名為「大杯筒星珊瑚」。香港水域此前已錄得98種石珊瑚，而今次是罕有在香港首先發現新珊瑚物種並命名，而對上一次已是2000年。 (圖片：浸大提供)

由浸大生物系教授邱建文帶領的團隊，研究以筒星珊瑚為食糧的海蛞蝓，並於2020年夏季，發現其中一個採集的珊瑚樣本，與已知的「筒星珊瑚」似有分別，經約一年DNA及形態學分析證實為新物種，更屬「全球首發」。

新物種珊瑚在香港東部水域近打浪排一帶發現，屬於「筒星珊瑚屬」，同呈鮮艷橙色，圍繞口部四周又長有一圈觸手，與大灣區的最常見的「短筒星珊瑚」較易混淆。

擁有最大及結構最複雜的珊瑚杯

邱建文指，此前全世界只發現7個筒星珊瑚物種，今次發現的新珊瑚，珊瑚杯大且長，擁有已知的「筒星珊瑚屬」中最大及結構最複雜的珊瑚杯，故團隊命名為「大杯筒星珊瑚」(Tubastraea megacorallita)，該物種由3至12隻直徑為8至25毫米的珊瑚蟲(構成珊瑚的單體)聚合而成一個小群體，由一個自己分泌的石灰質骨骼支撐。

按生態功能，珊瑚分為造礁珊瑚和不可造礁珊瑚；不可造礁珊瑚即體內沒有可以通過光合作用產生能量的共生藻類。今次新發現的「大杯筒星珊瑚」屬不可造礁珊瑚，須利用觸手捕捉海水中的浮游動物，以獲取能量和營養。

兩海蛞蝓同屬「背鰓海蛞蝓屬」

至於新發現的兩種「海蛞蝓」同以珊瑚為食糧，屬於「背鰓海蛞蝓屬」，此前全世界只有9個物種。其中「食角孔珊瑚背鰓海蛞蝓」在橋咀洲和赤洲發現，寄生在「角孔珊瑚」，並以其組織為食物，故以此名命；牠身長達3厘米，與同屬的其他物種不同，背上長有多對棕色手指狀、末端白色的「角突」，以及背部有一個隆起的白色圓形小駝峰，小駝峰與牠寄生珊瑚的咀相似，角突可偽裝成珊瑚的觸手，如魚類等捕食者更難發現。另一款新的「褐帶背鰓海蛞蝓」，身長1厘米以下，以「十字牡丹珊瑚」為食物，白色身體帶有棕色條紋，並滿布頭部、觸手和角突，通常生長於淺水區。

嘆僅數十人研究海洋生物

邱建文指，香港海域孕育約6,000種海洋生物，但全港僅70名研究人員專注生物多樣性研究，當中僅約半數人研究海洋生物，並出現青黃不接現象，更估計在本港水域潛水的人對珊瑚認識不深，難以辨認不同種類，遇見各種海洋生物因認知不足而未有留意。他認為今次研究突顯了香港豐富的生物多樣性，反映培養本地人才進行有關研究的迫切性和重要性。他又指新物種在較清的水域發現，大型填海工程會威脅到牠們的棲息地。

大杯筒星珊瑚

外觀：‧擁有最大及結構最複雜的珊瑚杯

‧由一個自行分泌而成的石灰質骨骼支撐

‧呈鮮艷的橙色

特徵：‧沒有可以通過光合作用產生能量的共生藻類

‧利用觸手捕捉海水中的浮游生物

棲息地：‧10至30米深水域

褐帶背鰓海蛞蝓

外觀：‧身長1厘米以下

‧身體呈長形，背腹扁平

特徵：‧白色身體背上有棕色條紋滿布頭部、觸手、身體和角

棲息地：‧1至4米深淺水區域

‧寄居於十字牡丹珊瑚群的表面(小圖)

食角孔珊瑚背鰓海蛞蝓

外觀：‧身長3厘米

‧背腹扁平帶有橫向皺紋

‧身體帶棕褐色至淡紅色

特徵：‧背部有隆起的白色圓形小駝峰

‧角突末端為白色

‧小駝峰與牠寄生的珊瑚的嘴相似

‧背上有多對棕色手指狀

棲息地：‧2至5米深水域

‧寄居於角孔珊瑚群

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