浸大強制師生打針或自費檢測 延至10月底實施

香港浸會大學早前要求，所有浸大學生和教職員於10月1日起，進入校園必須已完成接種兩劑新冠疫苗，或持有14天內的新冠病毒陰性檢測證明。浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲今日再發出通告，提及考慮到部分師生對在原定日子遵守新措施有困難，校方將押後有關措施至10月25日才實施。

部分人士可獲豁免

浸大早前要求所有進入校園的師生必須打齊針，或自費每兩周一檢，而校園內服務承辦商的員工、所有到校園的訪客亦需遵守新規定。不過有部分人士若逗留校園不足4小時可獲豁免，包括特邀訪客、短期工人、幼兒園小學生的家長和傭工，中醫診所求診者及出席教堂彌撒人士。對於因醫療原因不能接種疫苗，或有經濟困難難以自費檢測的學生，可聯繫學生事務部尋求協助。

在全港八大大專院校中，香港科技大學、香港理工大學、香港中文大學亦已要求師生必須接種新冠疫苗，否則須定期檢測。