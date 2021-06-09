浸大承辦港首間中醫院 2025年落成提供400床位

本港首間中醫院將由浸會大學承辦，預計於2025年落成，座落將軍澳百勝角，並於2025年第二季起分階段投入服務，工程將於本月30日起動工。政府今日舉行籌備啟動儀式，食物及衞生局局長陳肇始表示，設立中醫院屬本港中醫藥發展的重要里程碑，感到興奮及激動，她指浸大具有豐富教學及營運經驗，與政府希望中醫院成為旗艦機構的目標一致，對浸大承辦中醫院有信心。

中醫院將提供400個床位，包括250張住院病床、90張日間病床及40張兒科病床等，另外提供70間診症室及45間治療室，預計2025年落成，設有中西藥部、放射診斷設施等診斷及治療設施，同時亦有教學及科研設施。中醫醫院將提供純中醫、以中醫為主及中西醫協作模式，臨床服務涵蓋基層、第二層及第三層醫療服務。

中醫院採用公私營合作模式，政府資助的指定住院和門診服務，佔中醫醫院整體服務的5成至6成半，政府將按成本，為醫院的政府資助醫療服務、經政府審批的培訓及科研項目提供經常性撥款。中醫院發展計劃辦事處總監張偉麟指，政府對醫院的持續開支有大的承擔，除了政府資助，醫院可透過市場主導服務、科研及捐款等，作為其他收入，若有盈餘，要用於醫院的發展，不能分攤予承辦機構。

中醫院營運服務契約包括10年醫院服務年期，最多可延長5年，加上開院前約3年半籌備工作及6年服務年期，合約年期為約20至25年。中醫院將供純中醫、以中醫為主及中西醫協作模式的臨床服務，不會提供急症室、全身麻醉科手術、深切治療及分娩服務，醫院亦會作為3間本地大學的中醫或中醫藥學生的臨床實習平台，醫院亦會提供政府資助的培訓職位。