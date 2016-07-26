港區國安法｜浸大新本科生須讀國安教育 測驗合格方可畢業

繼浸會大學早前宣布新學年會將國安教育納入本科生必修課程後，浸大今日向師生發通告，並在網站列出課程簡介，要求本科新生參加2小時的面授課程，完成閱讀2小時的指定材料並通過測驗，測驗必須「合格」(Pass)，方可畢業。

根據浸大列出的課程簡介，課程名稱為「國家安全法教育」(The National Security Law Education)，編號為NSLE0001，學習目標包括了解「參照中華人民共和國憲法和香港《基本法》，學習「一國兩制」和香港特別行政區的憲制地位，《港區國安法》對香港的重要性，概述《港區國安法》的主要條文，以及介紹法治的基本原則。至於有關國安教育，新入學的新本科生才須修讀國安教育，新要求不會影響原有本科生。

《港區國安法》要求各院校在學校推廣香港國家安全教育，浸大在7月表示，新學年入學的本科生，在畢業前須必修國安教育，雖不計學分，但設有評估計分，強調有關課程不單單與政治有關，還涉及網絡安全、環境安全及公共衛生等範疇。

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