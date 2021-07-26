浸大本科新生須讀國安教育課程

浸會大學要求在新學年入學的本科生，在畢業前必須修讀「聯通課程」的「國安教育課程」，課程並不計算學分但設有評估，並須通過評估才能畢業。副校長周偉立(圖右)指課程將會有8個科目供同學選擇，包括網絡安全、環境安全及公共衛生等，教學形式尚未落實，會在9月開學前公布。教育局長楊潤雄出席公開活動時回應，各院校有責任根據法例要求在校園推動香港國家安全教育，並對浸大安排表示支持。至於現正就讀本科課程學生，校方亦會鼓勵他們接受國安教育。

另外，繼城大、中大、港大、嶺大、理大停止為學生會代收會費，浸大在新學年起，停止代浸大學生會收取會費，校長衞炳江(圖左)稱，浸大其他學會自行收會費，學生會是獨立組識，認為該會亦有責任自行招募會員及收會費，並指「幫佢收係人情，唔幫佢收係道理」，但強調安排並非與學生會「割席」，日後校方亦會就場地繼續向學生會提供協助。

浸大9月會恢復面授課堂，宿生於8月9日起須提供已接種兩劑疫苗14日或以上證明，或每14日提供一次病毒檢測陰性結果，非住宿師生則只須提交健康申報表。