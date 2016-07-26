浸大視藝教授《明報》漫畫被警斥詆毀 黃照達致歉：提及少年警訊有欠公道

浸大視覺藝術院助理教授黃照達昨日(17日)在《明報》刊登六格漫畫，內容提及兩名學生討論參加課外活動，提及校園記者和少年警訊。警方其後向黃照達發信，認為漫畫涉及無理指控，對此表達強烈不滿和關注，要求黃照達澄清。黃照達透過《明報》刊登道歉聲明，解釋政治漫畫本身是諷刺時弊，但認為作品中點名少年警訊有欠公道，為此表示歉意。

警方昨晚主動在Facebook公開信件，內容提到涉事漫畫內容提及學生在討論課外活動時，其中一名學生指假新聞是從少年警訊朋友圈傳出來。警方對於相關漫畫的無理指控表達強烈不滿和關注，質疑黃照達借用報章平台，無故作出毫無事實根據的指控，詆毀、抹黑少年警訊成員，並要求黃照達在報章欄目作出澄清。

黃照達：無意貶損少年警訊

黃照達今日透過《明報》登出道歉，提到有關作品以近期警方對記協的一些指控為題，因事件涉及校園記者，故純粹希望以校園的情景，「校園記者」和「少年警訊」的身分代表雙方，以諷刺手法帶出彼此的矛盾。黃照達表示，對少年警訊過去在社會的貢獻表示尊重，亦無意貶損其地位，並稱作品以「少年警訊」作比喻確實有欠公道，為此表示歉意。