浸大調查：過去40年外傭需求大增 四分一人4年內「換人」

不少家庭均有聘用外傭，香港浸會大學調查發現，過去40年間，本港夫婦於結婚10年內聘用外傭的比例，由1980年代的8%大幅增加至2010年代的30%。然而，三分一有聘用外傭的家庭曾更換外傭，更有四分一在僱用首四年內便「換人」。

浸大社會學系於2018年10月至2019年6月期間，訪問2,003對已婚夫婦，發現25.7%曾聘用外傭。調查再劃分受訪者的結婚年分分析，發現本港夫婦於結婚10年內聘用外傭的比例，由1980年代的8%大幅增加至2010年代的30%。

調查亦發現，在曾聘用外傭的受訪者中，三分一曾更換外傭，更有四分一在首四年更換。而僱主對外傭的平均滿意度亦只有6.16分(10分為滿分)。

收入較低家庭疫下難挽留外傭

浸大社會學系助理教授張家樂表示，聘用外傭已不局限於中上階層，但在疫情下，由於外傭來港的數量減少，收入較低的家庭欠經濟資源，難以透過加人工挽留外傭，聘請狀態不穩定，估計要經常更換外傭。